Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni bebek sahibi olan ailelere destek amaçlı ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ hediye ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların doğumundan ölümüne kadar her an destek olmaya özen gösteren Çayırova Belediyesi, ilçenin en minik vatandaşlarını da unutmuyor.

Yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmak amacıyla özel bir paket hazırlayan Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyeyle iletişime geçen ve yeni doğum yapan ailelere destek olmak amacıyla ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ni ailelere takdim ediyor. Bebeğin yenidoğan ve erken yaştaki ihtiyaçlarına yönelik verilen setle ailelere bu yolculukta da destek sağlanmış oluyor.

BİRÇOK İHTİYACI KARŞILAYACAK ÜRÜNLER

Çayırova Belediyesi’ne talep oluşturan ailelere iletilen ‘Hoş Geldin Bebek Seti’nde, birçok ihtiyacı karşılayacak ürünler yer alıyor. Battaniye seti, zıbın seti, ateş ölçer, biberon, ıslak mendil, bebek bezi ve bebek kıyafetlerinin yer aldığı set, talepler üzerine özenle hazırlanıyor ve Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere teslim ediliyor. Hoş Geldin Bebek Seti’ni teslim alan aileler ise kendilerine destek olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ve Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.