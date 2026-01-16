Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde eğitim alan minik Çayırovalı öğrenciler, bugün karnelerine kavuştu. İlk karnelerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

KOCAELİ (İGFA) -Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi'nin, çocuk kulüplerinde, bugün karne heyecanı yaşandı.

9 Mahallede 8 noktada bulunan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde eğitim alan yüzlerce Çayırovalı minik, bugün ara tatil öncesinde karnelerini aldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü'nde gerçekleştirilen karne programına katılım sağlayan ve minik öğrencileri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

'Bugün hep birlikte heyecanlıyız. Yarıyıl boyunca güzel bir süreç geçirdik hep birlikte. Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve geleceğe hazırlanması noktasında çok güzel çalışmalar yaptık. Bizim yaklaşık bine yakın çocuğumuz, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde eğitim noktasında yarıyıl tatiline giriyor. Çocuklarımızın heyecanına ortak oluyoruz. Bunlar çok güzel ve bizim için çok değerli şeyler. Çocuklarımızın yarınlarına az da olsa katkı sunuyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Onlar 15 tatile giriyor ve kısa bir mola verecekler. Hayırlı uğurlu olsun, rabbim çocuklarımızın bahtını açık eylesin'.