Türkiye Basketbol Ligi’nin ikinci haftasında Çayırova Belediyesi, 20 Eylül'de Esenler Erokspor’un konuğu olacak.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından, geçtiğimiz yıl Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve buradaki ilk sezonunda play-off oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezona da galibiyetle başlamıştı.

Türkiye Basketbol Ligi’nin ilk haftasında İstanbul Anka Spor’u kendi evinde 85-59 mağlup ederek, ligin ilk haftasını lider kapatan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sezonun ikinci maçını Erokspor deplasmanında oynayacak. Ligin güçlü ekiplerinden Erokspor’a konuk olacak Çayırova Belediyesi, hafta boyunca baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde tüm hafta boyunca zorlu mücadeleye hazırlandı. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi’nde eksik oyuncu bulunmazken, hedef mutlak galibiyet.

Ligin güçlü ekiplerinden Erokspor’la Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşacak Çayırova Belediyesi, maçı kazanarak sezona ikide ikiyle başlamak amacında. 20 Eylül Cuma günü saat 18.00’da oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Bu zor mücadeleyi ise Yarkın Keskin, Niyazi Yasin Kahraman ve Çağatay Taşkın üçlüsü yönetecek.