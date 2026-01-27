Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi'nin gözde projesi ve Kayseri'nin yeni sembolleri arasına girecek olan Çarşı Melikgazi'yi ziyaret ettiler.

KAYSERİ (İGFA) - Çarşının içeriği hakkında Başkanlara bilgiler veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Büyükşehir, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanımız ile birlikte Çarşı Melikgazi'mizi ziyaret ettik. Kayseri için, Melikgazi için çok önemli projemiz olan Çarşı Melikgazi'nin inşallah en kısa zamanda açılışını yapacağız. Birçok firmayla anlaşmalar imzalandı. Kayseri'nin yerel ürünlerinin satışının yapılacağı çarşımızın içinde meyve-sebze satışı, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, baharatçı, aktar, şarküteri, pastane, turşucu, kuruyemişçi, dondurmacı ve kafe gibi farklı ticari birimler yer alacak. 7 gün açık olacak Çarşı Melikgazi'miz Kayseri'ye değer katacak ve ticaret hayatına farklı bir soluk getirecek. Yöresel lezzetlerimizle hizmet verecek olan Sofra Melikgazi restoranımız da burada hizmet verecek. Değerli başkanlarımıza destekleri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.' dedi.

Çarşı Melikgazi'nin Kayseri'ye çok yakışan nezih bir mekan olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, 'Öncelikle Çarşı Melikgazi, hayırlı ve uğurlu olsun. Gerçekten çok nezih ve ferah bir mekan yapılmış. Burada markaların yer alıyor olması, güven içinde alışveriş yapılacak yer olarak yorumlanması anlamında bu çok önemli ve anlamlı. Şehrimize yakıştı. Burada çalışacak olanlara da Rabbim helalinden bol rızık versin. Sürdürülebilirlik çok önemli. Yüzümüzün akı olarak bildiğimiz esnaflarımızın burada da bu güvenilirliklerini devam ettirecek şekilde Kayserili vatandaşlarımıza hizmet edeceklerine inanıyorum.' diye konuştu.