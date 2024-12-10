Çankırı'da İsmail Nazire Ünal Ortaokulu tarafından öğrencilere doğa sevgisi aşılamak, çevre ve tarım bilincini artırmak amacıyla "Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Çankırı İsmail Nazire Ünal Ortaokulu tarafından başlatılan proje kapsamında okul bahçesine lavanta ekildi.

Projeye, öğretmenlerin rehberliğinde katılan öğrenciler, önce lavanta fidelerini toprakla buluşturdu, ardından bakım ve sulama işlemlerini üstlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre tüm bakımlarını öğrencilerin yaptığı lavantalar ile öğrencilerin ekip çalışması ve sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekilmesi hedeflenirken, üretilen lavantalar ile lavanta sabunu, yağı gibi ürünler yapılarak satışından elde edilecek gelirle okulun projelerine katkı sağlanması planlandı.

