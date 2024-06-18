Çanakkale Eceabat'ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirtti.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına ilişkin ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1803080290362929161

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına; 9 Uçak, 6 Helikopter ve 67 kara aracının 362 Orman Kahramanı ile müdahale edildiğini kaydetti.

Hatırlanacağı gibi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.