Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Dardanos mevkiinde 11 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurduÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 11 Ağustos'ta Dardanos’ta başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çanakkale / Merkez / Dardanos yangını BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız sürüyor,” ifadelerine yer verdi.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Vali Toraman, yangının söndürülmesi için çalışan ekiplere ve destek verenlere teşekkür ederek, bölgedeki yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.