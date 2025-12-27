Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) arasında, sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik anlamlı bir protokol imzalandı. Proje sayesinde OSB'deki fabrikalardan artan yemekler, israf edilmeden sterilize edilerek Hayvan Yaşam Merkezi'ndeki can dostlara ulaştırılacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek'i ziyaret etti. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve MOSB yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İmzalanan protokol kapsamında, Yunusemre'de bulunan Hayvan Yaşam Merkezi'ndeki sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacı, OSB'deki fabrikalardan sağlanan hijyenik artan yemeklerle karşılanacak.

Hem İsraf Önlenecek Hem Can Dostlar Doyacak

Protokolün hem çevre hem de hayvan hakları açısından önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Besim Dutlulu, 'Manisa'mızın gururu olan Organize Sanayi Bölgemiz ile anlamlı bir iş birliğine imza attık. Bu projeyle tesislerimizde konaklayan can dostlarımızın beslenmesini sürdürülebilir hale getirirken, aynı zamanda ciddi bir gıda israfının da önüne geçiyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Sait Türek'e teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sanayimizle ortak projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

'Daha Büyük Projelere İmza Atacağız'

MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: 'Büyükşehir Belediyemiz ile zaten yakın bir çalışma içerisindeyiz. Daha önce Cumhuriyet Kavşağı projesini de birlikte hayata geçirmiştik. Bugün ise 'pati dostu' bir adımla hijyenik koşullarda toplanan yemekleri can dostlarımıza ulaştıracağız. Önümüzdeki süreçte Manisa için daha büyük projelere birlikte imza atmayı hedefliyoruz.'