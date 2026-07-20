263 çalışanla gerçekleştirilen araştırmaya göre, çalışanların yüzde 85'i yıllık izin döneminde işle bağını koparamıyor. En büyük kaygı ise tatil dönüşünde biriken iş yükü.

İSTANBUL (İGFA) - Yıllık izin dönemi çalışanlar için dinlenme fırsatı sunarken, birçok kişi tatilde de işten zihinsel olarak uzaklaşmakta zorlanıyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK'nın LinkedIn ve kendi uygulaması üzerinden 263 çalışanın katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, çalışanların büyük bölümünün izin sürecinde işle bağını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmada katılımcılara yöneltilen 'Yıllık izinde işten uzaklaşmanızı en çok ne zorlaştırıyor?' sorusuna çalışanların yüzde 42'si 'dönüşte biriken işler' yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 23'ü tatil sırasında işlerini kontrol etme ihtiyacı hissettiğini belirtirken, yüzde 20'si ise izin öncesinde işleri yetiştirme telaşının kendilerini zorladığını ifade etti.

Verilere göre çalışanların yüzde 85'i izin öncesinde, izin sırasında ya da işe dönüşü düşünerek işle bağını koruyor. Yalnızca yüzde 15'lik kesim ise yıllık izninde işten tamamen uzaklaşabildiğini belirtti.

Araştırmayı değerlendiren Kolay İK CEO'su Çağlar Yalı, çalışanların en büyük kaygısının tatil dönüşünde karşılaşacakları iş yükü olduğunu belirterek, bunun iznin dinlendirici etkisini azalttığını söyledi.

İzin yönetiminin yalnızca takvim planlamasından ibaret olmadığını vurgulayan Yalı, izin öncesinde görev devrinin yapılması, acil durumlarda sorumluluk alacak kişilerin belirlenmesi ve dönüşte oluşacak iş yükünün dengeli planlanması gerektiğini ifade etti. Yalı ayrıca, tatildeki çalışanlardan e-posta kontrol etmelerinin beklenmemesi ve izin dönemine ilişkin kuralların şirket politikalarına açık şekilde yansıtılmasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan Kolay İK'nın 2025 yılına ait 1 milyon izin verisini kapsayan analizine göre, çalışanların en çok izin kullandığı ay Ağustos oldu. Veriler, çalışanların pazartesi ile perşembe-cuma günlerini hafta sonuyla birleştirerek daha kısa ancak daha sık tatiller yapmayı tercih ettiğini de ortaya koydu. Bu eğilimin son yıllarda giderek yaygınlaştığı belirtildi.