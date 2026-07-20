İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Planlama Ajansı (İZPA) iş birliğiyle yürütülen İzmir Yurttaş Meclisleri toplantıları Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da yapıldı. Böylece İzmir genelinde Yurttaş Meclisi çalışmalarını tamamlayan ilçe sayısı 9'a ulaştı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen İzmir Yurttaş Meclisleri çalışmaları, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da devam etti.

Düzenlenen programlarda yurttaşlar, yerel sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Programın ilk bölümünde katılımcılara İzmir Yurttaş Meclisi'nin işleyişi, yerel düzeydeki yansımaları ve saha kanıt toplama süreçleri hakkında bilgi verildi. Ardından gerçekleştirilen demokrasi ve insan hakları eğitiminde ise katılımcı yönetim anlayışının temel ilkeleri ele alındı. Bu oturumlarla birlikte İzmir genelinde İzmir Yurttaş Meclisleri çalışmalarını tamamlayan ilçe sayısı 9'a ulaştı.

VERİLER HARİTALANDIRILDI, SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Program kapsamında katılımcılar, saha kanıt toplama ve veri kartları aracılığıyla ilçelerindeki öncelikli sorun alanlarını haritalandırdı. Ardından düzenlenen 'World Cafe' oturumlarında yurttaşlar, farklı konu başlıklarında bir araya gelerek sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini kapsamlı biçimde değerlendirdi. Katılımcıların yerel deneyimleri ve öncelikleri doğrultusunda yürütülen oturumlarda ortak görüş ve değerlendirmeler oluşturuldu.

Programın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan öneriler, politika sergisi yöntemiyle değerlendirilirken kümeleme ve teknik filtreleme çalışmaları yapıldı. Günün sonunda gerçekleştirilen açık mikrofon oturumlarında katılımcılar görüşlerini paylaşırken, oluşturulan politika önerileri oylama yöntemiyle değerlendirilerek önceliklendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZPA tarafından yürütülen Yurttaş Meclisleri çalışmalarıyla, kent sakinlerinin yerel yönetim süreçlerine doğrudan katılımının artırılması ve ortak akıl temelinde politika üretim süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Farklı ilçelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında yurttaşların görüş, öneri ve beklentilerinin yerel yönetim politikalarına yansıtılması amaçlanıyor.

SIRADA GÜZELBAHÇE, NARLIDERE VE BALÇOVA VAR

Yurttaş Meclisleri'nin bir sonraki durağı Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova olacak. Kasım ayına kadar sürmesi planlanan program kapsamında toplantılar İzmir'in 30 ilçesinde gerçekleştirilecek. Kentin geleceğine ilişkin politika önerileri, yurttaşların doğrudan katılımıyla şekillenmeye devam edecek. Sürece katılmak isteyen vatandaşlar, izmiryurttasmeclisi.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilir ve çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek.