Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, SODEMSEN’in düzenlediği çalıştayda, “Çalışanlarımızın alın terinin yanındayız. Bunun yanında aidiyet duygusunun da en üst seviyede olmasını bekliyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - SODEMSEN tarafından düzenlenen ‘Yerel yönetimlerde hak temelli yönetişim ve çalışma ilişkileri’ başlıklı eğitim ve çalıştay, Bursa'da Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çalışan haklarının korunması ve yerel yönetimlerde sosyal adaletin güçlendirilmesi gibi başlıkların ele alındığı programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yerel yönetimlerde hak temelli hizmet anlayışının toplumun her kesimine eşit ve adil hizmet götürmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yürütülen tüm çalışmalarda hem çalışanların hem de kurumların hakkını koruyarak hareket ettiklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Sendikalar, çalışanlara kurumsal aidiyeti de hissettirebilmelidir. Bu açıdan sendikaların çalışmalarını önemsiyoruz. Çalışanları, güvenceli bir yaşam sürmesi için koruyacağız. Bunun karşılığında kurumun sürdürülebilir olması için çalışanların da kurumu koruyacağı bir bilinci oluşturmalıyız" dedi.

Belediyelerin, kendi bünyesinde görev yapan 10 binlerce emekçiye karşı da sorumlulukları olan kurumlar olduğunu anlatan Başkan Bozbey, “Bizler yaklaşık 15 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. Daha önceden özel sektör tarafından yapılan birçok hizmetin kamu hizmeti olarak yapılmasını da sağladık. Biz çalışanımızın alın terinin yanındayız. Bunun yanında aidiyet duygusunun da en üst seviyede olmasını bekliyoruz. Çalışanlarımızın emeğine göre kamuoyundan iyi yada kötü dönüşler alıyoruz. Hep birlikte daha eşit, adil, demokratik ve katılımcı bir geleceğin kapılarını aralayacağız. Çalıştayın tüm kurumlara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.