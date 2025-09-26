2025-2026 eğitim öğretim döneminde bir hafta daha geride kaldı. Çocukların okula uyum süreci devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzmanları bu süreçte ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü Psikoloğu Nur Karakurt Yağmurca, okula uyum sürecinde ebeveynlerin sakinliğinin en önemli destek olduğunu vurguladı. Yağmurca, çocuğun duygularını küçümsememek, hislerini anladığını göstermek ve güven verici ifadeler kullanmanın süreci kolaylaştırdığını belirtti.

Nur Karakurt Yağmurca, ebeveynlerin çocuklarına güven aşılaması gerektiğini ifade ederek şu önerilerde bulundu: “-Biliyorum çok zorlanıyorsun ama ben senin yanındayım- gibi basit ama güçlü ifadeler, çocuğun güven duygusunu pekiştirir. Geçiş dönemleri herkes için zorlayıcı olabilir. Burada ebeveynin sakinliği, çocuğun kendini güvende hissetmesinde kritik bir rol oynar.”

“UYUM SÜRECİNİ DAHA SAĞLIKLI HALE GETİRİN”

Ebeveynlerin sabırlı, anlayışlı ve şefkatli bir yaklaşım göstermesinin uyum sürecini daha sağlıklı hale getireceğini kaydeden Yağmurca, “Önemli olan bu süreci güvenle, şefkatle ve birlikte tamamlamaktır” dedi.