Gallup verilerine göre bağlılığı yüksek ekipler daha kârlı ve verimli. Uzmanlara göre şirketler artık klasik yöntemler yerine deneyim odaklı modellere yöneliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Şirketlerde çalışan bağlılığı ve aidiyet duygusu, iş dünyasının en kritik gündem maddelerinden biri haline geldi. Gallup'un yayımladığı 'State of the Global Workplace' raporuna göre, çalışan bağlılığı yüksek ekipler yüzde 21'e varan daha fazla kârlılık ve belirgin ölçüde yüksek verimlilik sağlıyor. Düşük bağlılık ise performans kaybının yanı sıra çalışan sirkülasyonu ve kurum kültürü üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.

Uzmanlar, günümüz çalışan profilinin değiştiğine dikkat çekerek, klasik eğitim ve etkinlik modellerinin artık yeterli olmadığını vurguluyor. Yeni nesil çalışanlar, yalnızca dinleyici olmak yerine sürece aktif katılım göstermek, üretmek ve katkı sağlamak istiyor. Bu yaklaşım, aidiyet duygusunun anlatımla değil, doğrudan deneyimle oluştuğunu ortaya koyuyor.

Bu dönüşümle birlikte deneyim odaklı uygulamalar öne çıkıyor. Mezo Akademi tarafından geliştirilen atölye modeli, çalışanları pasif katılımcı konumundan çıkararak sürecin merkezine yerleştiriyor. Katılımcılar, dijital sanat üretiminden kolektif hikâye yazımına kadar farklı alanlarda birlikte üretim yaparak ekip içinde güçlü bağlar kuruyor.

Uzmanlara göre bu tür uygulamalarda belirleyici olan yalnızca etkinliğin kendisi değil, çalışanların süreç içinde yaşadığı deneyim. Çünkü bireyler, katkı sağladıkları ve parçası oldukları yapılara daha güçlü bağlanıyor. Ortak deneyimler, şirket ile çalışan arasında klasik iletişim yöntemlerinin ötesinde, kalıcı ve derin bir bağ oluşturuyor.

Bu nedenle yeni nesil atölye çalışmaları, şirketler için yalnızca bir yan etkinlik değil; çalışan bağlılığını artıran stratejik bir araç olarak görülüyor. Ayrıca bu yaklaşım, kurumların dış dünyadaki algısını da güçlendirerek daha yenilikçi ve çağdaş bir konum elde etmelerine katkı sağlıyor.