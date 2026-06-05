Kocaeli Çayırova Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Sene-i Devriye programları, Çayırovalı vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor. Sene-i Devriye programına katılan ilçe sakinlerini yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Rabbim tüm geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve ilçede yakınlarını kaybeden vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen Sene-i Devriye programları, ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazanmış durumda.

Akse Mahallesi'nde bulunan Mezarlıklar İdari Binası'nda bulunan taziye alanında gerçekleştirilen Sene-i Devriye programlarıyla birlikte, ilçede yaşamını yitirmiş vatandaşlar, yakınları ve ailelerinin katılımıyla dualarla anılıyor.

Dün gerçekleştirilen Sene-i Devriye programına katılım sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından programda yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi;

'GEÇMİŞLERİMİZİ HAYIRLA YAD EDİYORUZ'

'Rabbim gecemizi mübarek eylesin inşallah. Biz çok güzel bir milletiz. Bu bizim için çok büyük bir şereftir. Millet olarak birbirimizi çok seviyoruz. Geçmişimizi, vefat eden yakınlarımızı hayırla yad eden, kendilerine dua eden insanlarız. Bu programla bir araya gelmiş oluyoruz ve en önemlisi yakınlarımıza dua ediyoruz. Yaklaşık 1 senedir bu uygulamayı yapıyoruz. Rabbim hepimize güzel işler yapmayı nasip eylesin, Rabbim çocuklarımızın da bahtını açık eylesin. Bu güzel hasletlerimizin, milli manevi değerlerimizin muhafazası Rabbim için çocuklarımıza ve gençlerimize bilinç eylesin.'