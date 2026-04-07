Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya ve araç güvenliği için önemli çalışmaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda yapımı hızla süren Gölcük Ulaşlı Mahallesi D-130 Karayolu alt geçit projesi hem araç trafiğini daha akıcı hale getirecek hem de yayaların güvenliğini artıracak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Ulaşlı Mahallesi'nde hayata geçirilen ve bölgenin ulaşım sorununa kalıcı çözüm sunmayı hedefleyen alt geçit projesi yoğun tempoda devam ediyor.

Alt geçit çalışmaları tamamlandığında Ulaşlı sahili ile güney taraftaki iç kesim arasında kesintisiz ve güvenli bir ulaşımı sağlayacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda bin metre yağmursuyu ve 300 metre atık su hattı imalatı gerçekleştirdi.

Projede son olarak 58 adet 22 metre uzunluğunda 80 santimetre çapında toplamda bin 276 metre uzunluğunda fore kazık imalatları yapıldı. Fore kazıklar için 625 metreküp beton ve 102 ton demir, döşeme ve yaklaşım plaklarının inşa edildiği alanda ise 260 metreküp beton ve 28 ton demir kullanıldı. Çalışmalar dahilinde 600 ton asfalt tabakasının serimi yapıldı.

D-130 ÇİFT TARAFLI TRAFİĞE AÇIK

Büyükşehir'in yürüttüğü çalışmalar kapsamında daha önce yol daraltması yapılan D-130 Karayolu'nun tüm şeritleri, çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı. Ekipler, U kesit betonarme istinat duvarı imalatının yanı sıra tünel içi temel ve duvar çalışmalarını sürdürecek; altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokaklarda ise yeniden asfaltlama yapacak.

GÜVENLİ VE RAHAT ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem sürücülerin hem de yayaların ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarıyla şehir trafiğine nefes oluyor. Proje kapsamında, D-130 Karayolu'nun güneyinde yer alan 1047 Sokak ile kuzeyde bulunan 1019 Sokak, inşa edilecek alt geçitle birbirine bağlanacak.Alt geçidin tamamlanmasıyla birlikte araçlar ve yayalar, Ulaşlı sahili ile iç kesimler arasında D-130 trafiğine takılmadan daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.