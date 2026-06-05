Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Dünya Çevre Günü kapsamında Çamlık Tepesi'ndeki 'Bir Fidan Bin Umut' etkinliğine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gelecek nesillere daha temiz bir Balıkesir bırakmak için çevre yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.

BALIKESİR (İGFA ) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Bir Fidan Bin Umut' ve 'Dünya Çevre Günü Açılış Programı'na katıldı.

Çamlık Tepesi'nde düzenlenen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çevreyi korumanın bir tercih değil herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtirken, 'Çevre bize emanet. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çevre koruma çalışmalarını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir Balıkesir bırakmaktır.' dedi.

'ÇEVRE EĞİTİM VE BİLİM MERKEZİ'NE BÜYÜK İLGİ'

Göreve geldikleri günden bu yana başlattıkları döngüsel enerji ve atık yönetimiyle çevre konusunda yeni bir toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Akın, bu kapsamda çocuklara çevre bilincini kazandırmak için Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Merkezi açıldığı günden bu yana binlerce kişinin ziyaret ettiğinin bilgisini paylaşan Akın, 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızı, yani SECAP çalışmalarımızı başlattık. Şehrimizin karbon salınımını azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için kapsamlı bir yol haritası oluşturuyoruz. Su kaynaklarımızı korumak da öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle Balıkesir Kent Konseyimizle birlikte düzenlediğimiz 'Balıkesir'in Su Varlığı Çalıştayı'nda akademisyenlerimizi, uzmanlarımızı ve paydaşlarımızı bir araya getirdik. Çünkü su varsa hayat vardır. Su varsa tarım vardır. Su varsa gelecek vardır.' şeklinde konuştu.