Denizli’nin Çal ilçesinde bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen 28. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününde de yoğun katılımla tamamlandı.DENİZLİ (İGFA) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinska’nın yanı sıra gazeteciler, oyuncular, moda ve televizyon dünyasından çok sayıda davetli de programa katıldı. Misafirlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş eşlik etti.

Sabah saatlerinde bağlarda gerçekleştirilen “Bağ Bozumu: Doğanın Döngüsüne Saygı” etkinliğiyle başlayan programda katılımcılar sepetlerle üzüm keserek bağ bozumuna katıldı ve üzüm üretimi ve şarap yapımına dair bilgi aldı.

ATÖLYELERDEN SERGİLERE KÜLTÜREL MİRAS

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen “Paylaştığımız Kültürel Miras” fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Katılımcılar Kuzubağ’da şarap üretim süreçlerini yerinde inceledi. Küp Atölye’de gerçekleşen “Zanaat Rotası – Toprakla Buluşma” etkinliğinde ise çömlek yapımı tanıtıldı.

GELENEKSEL EL SANATLARI VE ÇAL’IN YÖRESEL TATLARI İLGİ ODAĞI OLDU

Festival alanında kurulan kültür stantlarında el emeği takılar, resim çalışmaları ve yöresel ürünler sergilendi. Çal mutfağının özgün lezzetleri konuklara ikram edildi.

SANAT VE MÜZİKLE FESTİVAL COŞKUSU ZİRVEYE ÇIKTI

Lermonos’ta Çal Bağ Yolu anlatımı ve şarap tadımıyla devam eden program, Selcen Şaraphanesi’ndeki sergiyle sanatseverleri ağırladı. Erdel’deki akşam yemeği davetine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu da katıldı. Günün finalinde Kuzubağ’da sahne alan Uğur Güneş Quartet ve Sibel Köse, izleyicilere unutulmaz bir konser sundu.

Festivalde konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Çal’ın dünya çapında bir marka olabileceğine inanıyoruz. Kültür, sanat ve tarımı bir araya getirerek kentimizin değerini yükseltiyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirası ve tarımsal üretimi buluşturan projeleriyle bölge kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyor.