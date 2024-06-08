Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 6 Haziran 2024 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı hububat alım fiyatları hakkında eleştirilerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlçe Başkanı Çakır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’na göre enflasyonun %75 seviyelerinde olmasına rağmen, bakanlığın açıkladığı fiyatın çiftçinin giderleri karşısında fiyat dahi olmadığını, üreticinin zora sokulduğunu ifade etti. Başka ülkelerden ithalat yapacak parayı bulan iktidar, Türk çiftçisini delikli kuruşa muhtaç ettiğini kaydeden İlçe Başkanı Çakır, “2024 yılı için buğdaya 1.750 liralık destek verileceği, arpa için ise 750 liralık fark ödemesi yapılacağı duyuruldu. Çiftçi tüccara boğduruluyor ve Toprak Mahsulleri Ofisi tam bir tüccar mantığı ile alım yapıyor. Çiftçiye, ‘Gelecek yıl ürün ekme’ der gibi bir fiyat açıklandı.” dedi.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TÜCCAR GİBİ DAVRANDI

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 75 seviyelerinde seyrettiğini hatırlatan İlçe Başkanı Çakır, eleştirilerine şu ifadelerle başladı:“Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yüksek enflasyon ortamında, makarnalık buğday için ton başına 10 bin lira, ekmeklik buğday için ton başına 9 bin 250 lira ve arpa için ton başına 7 bin 250 lira gibi fiyatlar belirlemiş. Bu fiyat seviyelerinin, geçen yılki seviyenin üzerine yalnızca yüzde 20 ilave edilmesiyle oluşturulmuş.

Bunlar, çiftçinin giderleri karşısında fiyat dahi değil, gerçek anlamda üretici zora sokuldu. 15 TL kilo fiyatı bekleyen çiftçiye büyük bir darbe vuruldu. Toprak Mahsulleri Ofisi tüccar gibi davrandı ve kara gün dostu olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin yanında durmadı, çiftçiyi tüccara boyun eğdirdi. Çünkü bu fiyat, gerçek anlamda enflasyon rakamından vazgeçtik, girdi maliyetlerindeki artışın dahi çok çok altında bir fiyat oldu.

ÇİFTÇİ TÜCCARA BOĞDURULUYOR

Maliyetlerin çok altında fiyat açıklandığının altını çizen İlçe Başkanı Çakır, eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Bu artış, çiftçiyi mutlu etmeyi bırakın, maliyetin dahi altında bir fiyat açıklanmasına neden oldu. 2024 yılı için buğdaya 1.750 liralık destek verileceği, arpa için ise 750 liralık fark ödemesi yapılacağı duyuruldu. Çiftçi tüccara boğduruluyor ve Toprak Mahsulleri Ofisi tam bir tüccar mantığı ile alım yapıyor. Çiftçiye, ‘Gelecek yıl ürün ekme’ der gibi bir fiyat açıklandı.Böylesi yüksek enflasyon koşullarında, üreticilerin girdi maliyetlerindeki artışlar göz önüne alındığında, Bakanlığın açıkladığı alım fiyatları açıkça hayal kırıklığı yaratmıştır. Zira üreticilerin, en temel tarımsal ürünler olan buğday ve arpadan elde edecekleri getirinin, maliyet artışlarını karşılamaktan uzak olduğu aşikârdır. Bakanlığın, 'çaydan sonra açıklanan buğday taban fiyatları, tarlanı sat bir daha da üretme' anlayışıyla hareket ettiği yorumu yapılabilir. Üreticilerin, açıklanan fiyatlar karşısında ürün yetiştirmekten vazgeçmeleri ve topraklarını satmaları, tarımsal üretim açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Böyle bir durumda, ülkenin gıda güvenliği ve dışa bağımlılık sorunlarıyla karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır.”

“ÇİFTÇİMİZE DARBE VURULDU"

Açıklanan fiyat ile çiftçiye darbe vurulduğunu belirten İlçe Başkanı Çakır, “Çiftçimize tam bir darbe vuruldu. Önümüzdeki yıl çiftçiye, ‘Sen hububat ekme, biz ithal ürün getirelim’ diyorlar. Çünkü yılbaşından beri yurt dışından buğday Ukrayna’dan ya da Rusya’dan ithal ediliyordu. Depolarda önemli ölçüde yer de yok. Randevulu sistem geçen yıl işlemedi, bu yıl da aynı sorunları yaşatıp çiftçiyi tüccara mahkûm bırakacaklar. Başka ülkelerden ithalat yapacak parayı bulan iktidar, Türk çiftçisini delikli kuruşa muhtaç etmiştir. Bu kararla Türk çiftçisinin bittiği ilan edilmiştir. Bu kararla iktidar partisi ‘Mültecilere her türlü yardımı yapabiliriz ama üreten, ülkesini besleyen, katma değer yaratan çiftçimize sırtımızı çeviririz.’ demiştir.”ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERİMİZİN BORÇLARININ FAİZLERİ SİLİNEREK ONLARA DESTEK VERİLMESİNİN YOLU AÇILMALIDIR

CHP Keşan İşçe Başkanı Anıl Çakır, eleştirilerini şöyle sonlandırdı: “Sonuç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında, üreticilerin beklentilerini karşılamaktan uzak kalan hububat alım fiyatları kararı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından ciddi endişelere yol açmaktadır. Bakanlığın, gerçekçi ve üreticilerin refahını gözeten politikalar uygulaması, ülkenin gıda güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Çiftçinin yaşadığı sorunların, bir yerde kuraklığın etkisiyle artmasından dolayı destekler artırılmalı, ürün kayıplarını telafi edecek önlemler alınmalı ve kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin borçlarının faizleri silinerek onlara destek verilmesinin yolu açılmalıdır.”