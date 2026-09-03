Yenişehir Belediyesi tarafından 11. Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında düzenlenen Yenişehir Tarım Fuarı, Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Tarım sektörünün temsilcilerini, üreticileri ve çiftçileri bir araya getiren fuarda tarım makinelerinden yeni nesil teknolojilere kadar birçok ürün ve uygulama ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yenişehir'de, 11. Uluslararası Altın Biber Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen Yenişehir Tarım Fuarı'na Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, protokol üyeleri, sektör temsilcileri, üreticiler ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Kapalı Pazar Alanı'nda 3-5 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda tarım makineleri, ekipmanlar, yeni nesil tarım teknolojileri ve sektörde faaliyet gösteren 20 kooperatif, 25 firma olmak üzere toplamda 55 farklı işletme üreticilerle buluştu. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek firma temsilcilerinden sergilenen ürünler ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

'FESTİVALİN MERKEZİNDE ÇİFTÇİMİZ VE ÜRETİCİMİZ VAR'

Fuarın açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bereketli toprakları, çalışkan çiftçileri ve köklü üretim kültürüyle Yenişehir'in Bursa ve Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Biberden domatese, süt ürünlerinden hayvancılığa kadar geniş bir üretim potansiyeline sahip olduklarını belirten Başkan Özel, Altın Biber Festivali'nin tarımsal kimliğini Tarım Fuarı ile daha da güçlendirdiklerini ifade etti. Başkan Özel, 'Adı Altın Biber Festivali olan bir organizasyonun merkezinde çiftçimizin, üreticimizin ve tarımın olması gerektiğine inandık. Bu anlayışla festivalimizin içerisinde Tarım Fuarımıza ayrı bir yer ayırdık. Üreticilerimizin sektördeki yenilikleri yerinde görmesini, firmalarımızla doğrudan iletişim kurmasını ve yeni iş birliklerinin önünü açmasını amaçlıyoruz' dedi.

TARIMDA TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK VURGUSU

Tarımın geleceğinde teknoloji, bilgi ve verimliliğin önemine dikkat çeken Başkan Ercan Özel, Yenişehir'in güçlü üretim tecrübesini yeni nesil tarım uygulamalarıyla buluşturmak istediklerini kaydetti. Çiftçilerin değişen üretim koşullarına uyum sağlamasının ve teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanmasının önem taşıdığını belirten Başkan Özel, 'Tarımda bilgiyle, teknolojiyle ve ortak akılla hareket ederek Yenişehir'imizin üretim gücünü daha ileriye taşıyacağız. Çiftçimizin emeğinin değer kazanması, daha verimli üretim yapması ve geleceğe daha güçlü hazırlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.