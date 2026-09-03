Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla üreticilerden 12,1 milyon ton ürün alımı gerçekleştirildiğini açıkladı. Yumaklı, alımlar kapsamında üreticilerin hesaplarına toplam 170 milyar TL ödeme aktarıldığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal ürün alımlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla üreticilerden 12,1 milyon ton ürün alımı gerçekleştirildiğini belirterek, bunun rekor seviyede olduğunu ifade etti.

ÜRETİCİLERE 170 MİLYAR TL AKTARILDI

Yumaklı'nın paylaşımına göre, gerçekleştirilen alımlar kapsamında üreticilere toplam 170 milyar TL ödeme yapıldı. Söz konusu tutarın üreticilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Üreticilerin emeğinin ve alın terinin önemine vurgu yapan Yumaklı, paylaşımında çiftçilere bereketli bir üretim dönemi temennisinde bulundu.

Bakan Yumaklı, 'Toprağa hayat veren, ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize bereketli olsun' ifadelerini kullandı.