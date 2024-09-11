Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor şehri hedefi doğrultusunda spor faaliyetlerine ara vermeden devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Koramaz Vadisi’ temalı 4’üncü Uluslararası Yarı Maratonu’ndaki Halk Koşusu’nda, katılımcıları hediye yağmuruna tutacak.KAYSERİ (İGFA) - Spor ve sporcuya yönelik hayata geçirdiği projeler ve uygulamaya geçirdiği faaliyetler neticesinde Kayseri’ye ACES 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı kazandıran Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. ile bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yarı Maratonu’ndaki Halk Koşusu’nda katılımcıları, çekiliş yaparak birbirinden çeşitli hediyelerle ödüllendirecek.

22 Eylül Pazar 2024’te gerçekleşecek 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda koşulacak 21K, 10K parkurları yanında yapılacak Halk Koşusu’nda binlerce yarışmacıya ödüller verilecek.

Bu kapsamda, 20 kişiye bisiklet, 20 kişiye Kayseri Yarı Maratonu Çantası, 20 kişiye Caribou Coffee’den kişi başı 5 adet kahve hediye çeki, 5 kişiye Spor A.Ş. tesislerinde VİP üyelik, 10 kişiye Spor A.Ş. tesislerinde 6 aylık üyelik ve 15 kişiye Spor A.Ş. tesislerinde 3 aylık üyelik ödülleri çekilişle hediye edilecek.

Hediye kazanan katılımcılara yarış sonrası ödülleri açıklanacak.