Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gonca Mahallesi’nin içme suyu sorunlarına kesin çözüm olacak 3 etap halindeki 2 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı projesinde işlemi tamamlayarak bölgeyi yeni ve güçlü bir altyapıyla buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü Gonca Mahallesi’nin içme suyu sorununa cevap verdi.

2 etapta işlem tamam

3 etaplık bir projeyle hummalı bir çalışma başlatan SASKİ ekipleri, mahallenin tamamına hizmet edecek şekilde kapsayıcı yeni bir içme suyu hattı için aralıksız mesai harcadı. Yapılan bu çalışma kapsamında 3 etaplık projenin 2 bin 200 metrelik 2 etabı tamamlandı.

Uzun yıllar hizmet edecek

Yeni hat sayesinde Gonca’da yaşayan vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşurken projenin hat imalatı kısmı tamamen bitmiş oldu.

Yaz aylarında su sorunu yaşamayacak

Kırsal kesimde yer alan ve özellikle yaz aylarında su sorunu yaşayan Gonca Mahallesi, bu projeyle uzun yıllar sorunsuz bir altyapı hizmeti alacak.

Hat imalatı tamamlanan projenin elektrik işleri ve depo inşasının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.