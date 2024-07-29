Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor altyapısının kullanımı için hayata geçirilen Vinsan Tesisleri’ndeki çalışmayı yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde spora verdiği destekle 7’den 70’e herkesin spor yapmasına olanak sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor altyapısının kullanımı için hayata geçirilen Vinsan Tesisleri’ndeki çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Büyükakın, ziyarette Kocaelispor’un altyapı yöneticileri ve sporcularıyla yakından ilgilendi. Kocaelispor’un altyapısına verdiği önemi şu sözlerle dile getiren Başkan Büyükakın, “Sezonluk değil, sürekli başarı için gelecek altyapıda. İnşallah sunduğumuz imkânlarla altyapıda yetişen oyuncularımız birer yıldız olarak A takımda yerini alacak. Altyapının, sadece sezonluk başarılar için değil, sürdürülebilir sportif başarılar için ne kadar kritik olduğunun farkındayız. Kocaeli’nin her köşesinde adımlarımızı bu şekilde atıyoruz. Bu tesis ise, Kocaelispor özelinde önemli işlere de imza atacağını biliyoruz” dedi.

“TESİSLER VE SPORCULAR İÇİN BÜYÜK YATIRIMLAR”

Kocaelispor Altyapı yöneticisi Rafet Kırgız, Vinsan Tesisleri’nde yapılan çalışmalar hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi verdi. “Yeni antrenman sahaları, sporcuların konaklayabileceği ve soyunabileceği alanlar gibi ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılan yatırımlar, altyapının güçlenmesine büyük katkı sağlıyor” diyen Kırgız, “Kendilerine bugüne kadar altyapımıza verdikleri büyük desteklerden ve tüm ilgi alakalarından dolayı Tahir Başkanımıza camiamız adına teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

SPORTİF BAŞARIDA ALTYAPININ ÖNEMİ

Başkan Büyükakın, altyapının sportif başarının sürdürülebilirliği açısından önemine dikkat çekti. “Sportif başarının sürdürülebilir olması için sezonluk başarılar değil, devam eden başarıların söz konusu olabilmesi için en önemli konulardan biri altyapının sağlam kurulması” diyen Başkan Büyükakın, “Hem sporcu altyapısı hem de tesis altyapısı gerekiyor. Bu manada tesisler yeterince olduğunda ve sporcuların sayısı arttığında kulübün başarısını destekliyor” dedi.

KOCAELİ’NİN GELECEĞİ PARLAK

“Kocaeli’nin 2 milyonluk nüfusu ve doğru yatırımlarla dünya çapında başarılar elde edebilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Altyapıdan yetişen gençlerimiz, bir süre sonra A takımda yerlerini alacaklar. Böylelikle takımın devamlılığı ve başarının sürekliliği sağlanmış olacak” dedi.

UMUT VERİCİ ADIMLAR

Kocaelispor’un altyapısına yapılan bu yatırımlar, kulübün geleceği için umut verici adımlar olarak görülüyor. Başkan Büyükakın’ın, altyapıyı yöneten hocalara olan teşekkürlerini sunarak, onların geleceğin yıldızlarını yetiştirme konusundaki çabalarının ne kadar değerli olduğunu vurgulaması, altyapı çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Büyükakın’ın ziyareti ve altyapıya verilen destekler, Kocaelispor camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kocaelispor’un geleceği için yapılan bu yatırımlar, kulübün sadece bugünü değil, yarınlarını da parlak kılacak.