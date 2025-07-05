Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nı yenilemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. 6 bin 295 metrekarelik alana yeni oyun alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve kafeterya ekleniyor. Meydan 2025 sonunda açılacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çifteler’deki Cumhuriyet Meydanı’nı baştan aşağı yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı proje ile meydan, daha modern ve kullanışlı bir hale getiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte meydan, herkesin kolayca ulaşabileceği, yeşil alanların artırıldığı bir yaşam alanı olacak.

Toplam 6 bin 295 metrekarelik geniş bir alanda yapılacak düzenleme kapsamında çeşitli alanlar yer alıyor. Meydanın ortasında yenilenmiş gösteri alanı ve Atatürk Anıtı bulunacak. Ayrıca şehitlik bölümü korunacak ve çocuklar için yeni oyun alanları oluşturulacak. Meydanda kamelyalar, süs havuzu ve yürüyüş yolları gibi pek çok sosyal alan tasarlandı. Kafeterya ve halka açık dinlenme yerleri de bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Çifteler Cumhuriyet Meydanı, sadece estetik açıdan değil, sosyal ihtiyaçları karşılayacak donanımları ile de dikkat çekiyor. Yenilenen alan, hem sakinlere hem de ilçeyi ziyaret edenlere rahat ve kullanışlı bir ortam sunacak. Bu proje, ilçenin merkezi yaşam alanlarından biri olarak öne çıkacak.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, meydanda bulunan mevcut ağaçların titizlikle söküldüğünü ve taşındığını, proje kapsamında da yeni ağaçların meydana dikileceğini vurguladılar.

2025 sonunda tamamlanacak meydan, farklı yaş gruplarına hitap eden geniş bir yelpazede hizmet verecek. Yeni düzenlemelerle beraber Çifteler’in yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Cumhuriyet Meydanı, ilçenin yeni sosyal merkezi olarak uzun yıllar boyunca aktif bir şekilde kullanılacak.