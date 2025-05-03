Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yardımcı ile Harran’ı birbirine bağlayan ve yaklaşık 50 kırsal mahallenin faydalanacağı 17 km’lik grup yolunda genişletme ve stabilize çalışmalarına devam ediyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalarla, yaklaşık 50 kırsal mahallenin doğrudan faydalanacağı 17 kilometrelik yol, karayolları standartlarına kavuşturuluyor.

Mevcut durumda 5,5 metre genişliğinde olan yol, yapılan çalışmalarla 8,5 metreye çıkarılıyor. Böylece hem ulaşım güvenliği artırılıyor hem de bölge halkının günlük yaşamı kolaylaştırılıyor.

Yolun geçtiği güzergâhlarda özellikle Sultantepe, Minare ve Keçikıran bölgelerinde ekipler, eski ve deforme olmuş yolları tamamen sökerek, modern stabilize ve mekanik malzeme ile güçlendirme çalışmaları yapıyor. Çalışmaların son aşamasında ise asfalt serimi gerçekleştirilecek yol, uzun yıllar dayanıklı olacak şekilde modernize edilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın liderliğinde hız kazanan kırsal hizmet projeleri, şehir genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.