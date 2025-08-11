Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla başlattığı 2025 yılı asfalt sezonu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Yeni asfalt dökümü yapılacak yollarda genişletme, kot düzenlemesi ve sert virajlarda yumuşatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler, kent genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, birinci ve ikinci kat sathi kaplama olmak üzere kırsalda toplam 200 kilometrelik asfalt çalışmasını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında özellikle kırsal mahallelerdeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Denizli’nin 19 ilçesinde sürecek asfaltlama faaliyetleriyle hem şehir içi hem de kırsal bölgelerde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Bozkurt ilçesinin İnceler-Cumalı, İnceler-Sazköy kavşağı arası ve İnceler-İncelertekkesi arasındaki yolların asfaltlama işlemleri tamamlandı. İncelertekkesi ile Beylerli arasında birinci kat pmt serme çalışması sürüyor.

“Yollarımızı modern ve dayanıklı hale getireceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, asfalt çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda hızla devam ettiğini belirterek, “Kentimizin dört bir yanında, şehir merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan yollarımızı yeniliyoruz. Hedefimiz, hemşehrilerimizin hangi ilçede, hangi mahallede olursa olsun güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak. Programımız doğrultusunda her noktaya tek tek dokunacak, yollarımızı modern ve dayanıklı hale getireceğiz” dedi.