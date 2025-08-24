İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 218 kg metamfetamin ve 81 kg kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda bir yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda büyük bir başarı elde edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda 218 kg metamfetamin ve 81 kg kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda bir yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1959515009131626519

Bakan Yerlikaya, İstanbul Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü tebrik ederek, “Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz” dedi.