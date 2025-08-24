Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için 25 Ağustos’ta Ahlat’ta, 26 Ağustos’ta ise Malazgirt’te vatandaşlarla buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla 25-26 Ağustos tarihlerinde Bitlis’in Ahlat ve Muş’un Malazgirt ilçelerinde düzenlenecek etkinliklere katılacağını duyurdu.

25 Ağustos Pazartesi günü, Okçular Vakfı tarafından Ahlat’ta düzenlenen etkinliklere katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık edecek. 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız” sözlerini hatırlatarak, Anadolu’yu vatan kılan kahramanları, şehitleri, gazileri ve gönül sultanlarını rahmet ve şükranla andıklarını belirtti. Duran, Malazgirt Zaferi’nin, Türk milletinin Anadolu’daki köklü tarihinin ve kardeşlik bağlarının sembolü olarak kutlanacağı vurgulandı.