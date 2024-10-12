Başkan Büyükakın, TEKNOFEST tarihine geçen Kılavuz Teknoloji Takımlarıyla bir araya geldi, “Kocaeli sizinle gurur duyuyor’’ dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekler ışığında bu yıl TEKNOFEST’e katılan Kılavuz Teknoloji Merkezi takımları havada, karada ve suda birincilik kazanarak adlarını TEKNOFEST tarihine altın harflerle yazdırdı. TEKNOFEST 2024’te 11 teknoloji takımı Türkiye birinciliği getirirken 9 takım da farklı kategorilerde dereceye girmeyi başardı. TEKNOFEST tarihine geçen Kocaelili gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Gençlerimizin geliştirdikleri projelere sağladığımız desteğin böylesine parlak sonuçlar vermesinden gurur duyuyoruz. Kocaeli’nin gençleri Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda öncü olmaya devam edecek’’ ifadesini kullandı.

TAKIMLARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

TEKNOFEST yarışmasında başarı elde eden teknoloji takımları için Maide Restoran’da ödül töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve teknoloji takımlarının üyeleri katıldı. TEKNOFEST 2024’te birçok kategoride dereceye girmeyi başararak göğsümüzü kabartan takımlara ödülleri takdim edildi.

“GENÇLERİMİZE İNANCIMIZ TAM”

“TEKNOFEST’te büyük bir başarıya imza atan teknoloji takımlarını gönülden tebrik ediyorum” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin geliştirdikleri projelere sağladığımız desteğin böylesine parlak sonuçlar vermesinden gurur duyuyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin adını başarıyla duyuran bu gençlerimizin gelecekte de nice başarılara imza atacaklarına inancımız tam. Büyükşehir olarak gençlerimizin projelerine her zaman tam destek vermeye ve Milli Teknoloji Hamlesi’ni güçlendirmeye kararlıyız. Teknolojinin çok hızlı gelişiyor. Bu yarışta ayakta kalabilmek için siz gençlere ihtiyacımız var, tüm emeğimiz bunun için. Bir medeniyet inşa ediyoruz, sizin de bu medeniyetin inşasına hayati katkılarınız olacak. Sizlere büyük umutlar bağladık. Siz başarırsanız yarın Türkiye daha güçlü bir ülke olacak. Kocaeli’nin gençleri Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda öncü olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“GELECEĞİMİZ ÇOK PARLAK”

Programda konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın, üniversitemizin öğretim üyesi olması ve öğrencilerimize verdiği destek bizleri daha da güçlü kılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekten her türlü imkanı bizler için seferber etmeye çalışıyor. Bu destekler ışığında gençlerimizin bu yıl TEKNOFEST’te gösterdikleri başarı, geleceğimizin çok parlak olacağını gösteriyor” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

“TARİHİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK”

KILAVUZ KOUSTECH Takım Kaptanı Yusuf Kaan Çoğalan, “TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda bu yıl tüm görevleri tamamlayarak birinci olduk ve tarihi bir başarı elde ettik. Bu yarışmalara adeta ambargo koyan teknik üniversitelerle Kılavuz Teknoloji Merkezi sayesinde rekabet edebilir hale geldik. Bize sağlanan desteklerin meyvesini kazandığımız birincilikle aldık. Bizim gibi birçok takım Teknoloji Merkezi Atölyeleri sayesinde başarılar elde etti. Bizlere bu şansı verdikleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diyerek kendisi ve takım arkadaşları adına teşekkürlerini iletti.

“ATÖLYE DESTEKLERİ ÖNÜMÜZÜ AÇTI”

KILAVUZ AURA AUV Takım Kaptanı Altar Hatipoğlu ise yaptığı konuşmada “TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda geçtiğimiz yıllara bakıldığında hep köklü takımlar başarılı oluyordu. Vinsan’daki teknoloji atölyelerinde bizlere sağlanan destekler sayesinde bu takımlarla yarışabilecek seviyeye geldik. Önümüzü açan desteklerin sonucunda bu yıl yarışmada birinci olduk ve en özgün yazılım ödülünü kazandık. Bu başarılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere sunduğu imkanlar ve güçlü bir takım çalışması sonucu ortaya çıktı” dedi.