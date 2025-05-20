Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kocaelispor unutulmadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın forma hediye ettiği sanatçı Fatma Turgut, Yeşil-Siyahlı ekibi on binlerin önünde kutladı.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ilk 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına tarihi katılım oldu. Fatma Turgut konseriyle bu akşam yapılan finale 50 binden fazla kişi katıldı. Büyük coşku ve heyecanın yaşandığı kutlamada Kocaelispor da unutulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, gençlerin sevgilisi sanatçı Fatma Turgut’a Kocaelispor forması hediye etti. Turgut, Trendyol 1.Lig Şampiyonu Kocaelispor’u sahneden, on binlerin önünde kutladı. Kocaelispor’a Süper Lig’de başarı dileğinde bulunurken, meydanı dolduranlardan büyük alkış aldı.