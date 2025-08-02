Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif bir şekilde yer alabilmesi için örnek projelerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin gelişimini desteklemek amacıyla 4 ay sürecek kapsamlı yaz kursunu bu yıl da başlattı.MERSİN (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen kurs kapsamında, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri eşliğinde spor odaklı aktiviteler gerçekleştiriliyor. Salı ve Perşembe günleri 14 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlerde çocuklar, her 2 haftada bir farklı bir spor branşı ile tanışıyor. Böylece çocukların hangi spora yatkın oldukları uzmanlarca değerlendirilerek, yönlendirme yapılabiliyor.

Bu program sadece sporla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda özel bireylerin disiplinli bir rutinle hareket etmesine katkı sağlıyor. Okul dönemindeki düzenlerini yaz tatilinde de sürdürebilen bireyler sosyalleşirken, kendilerini keşfetme fırsatı da buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle bir kez daha ‘Engelleri birlikte aşıyoruz’ mesajını veriyor. Sosyal belediyeciliğin en değerli örneklerinden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yürütülen çalışmalar sayesinde; özel gereksinimli bireylerin hayata daha sıkı tutunmaları, özgüven kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri destekleniyor.

Uçan: “Özel gereksinimli bireylerimizin spor branşlarındaki potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz”

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatmanur Uçan, özel gereksinimli bireylerin kendilerine spor alanı bulmakta ve bireysel olarak spor yapmakta zorlandıklarını ifade ederek, “Öncelikle 7-13 yaş arası özel gereksinimli bireylerimiz, burada grup halinde spor kursundan faydalanıyorlar. 4 ay süren kursumuz haftada 2 gün 2 saat olmak üzere, yaz boyu devam edecek. Öğrencilerimiz burada; voleybol, futbol, basketbol, hentbol, masa tenisi, floor curling, hentbol ve bocce olmak üzere değişik spor branşlarından faydalanabiliyorlar. Özel gereksinimli bireylerimize farklı spor branşlarını deneterek, onların potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Uka: “Özel gereksinimli bireylerimiz, akranları ile birlikte zaman geçirdikleri için sosyal ortamda daha çok kabul görüyorlar”

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yaz kursundan farklı engelli gruplarının faydalanabildiğini söyleyen Engelsiz Yaşam Merkezi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emirhan Uka ise, “Çocuklar yeterlilik oranları kapsamında, farklı branşlarda eğitim alıyorlar. Sürecin sonunda; ortalama ince motor becerilerini bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Kaba motor becerileri önde seyrediyor. Bilişsel, duyusal ve sosyal olarak da akranları ile birlikte zaman geçirdikleri için, sosyal ortamda daha çok kabul görüyorlar” diye konuştu. Engelsiz Yaşam Merkezi’ne nasıl kayıt olunabileceğini de aktaran Uka, “Yüzde 40 ve üzeri engel raporu olan bireylerimiz, bu kurstan ve diğer birimlerden ücretsiz olarak faydalanabilir. Buraya gelerek ya da bizimle irtibata geçerek başvuru yapabilirler” ifadelerine yer verdi.

Engelleri kaldıran bireyler ve aileleri, Engelsiz Yaşam Merkezi’nden memnun

Engelsiz Yaşam Merkezi’ni kullanan özel gereksinimli bireylerden Yusuf Çalış, merkezde çok eğlendiğini ifade ederek “Voleybol çalışmaları yaptık ve ben voleybolu seviyorum. Burayı da çok seviyorum, çok güzel bir yer. Çok eğleniyorum, aktiviteler yapıyorum” dedi.

Merkez sayesinde yeni şeyler öğrendiğini söyleyen Fatma Zehra Us, “Bugün burada voleybol oynamayı öğrendim. Oyunlar oynuyoruz, arkadaşlarımla oynuyorum ve iyi vakit geçiriyorum. Farklı şeyler öğreniyorum” diye konuştu.

2 yıldır çocuğunu merkeze getiren Arzu Berk duyduğu memnuniyeti belirterek, “Merkezden memnunuz. Buraya çocuğumu sosyalleşmesi için spor ağırlıklı kurslara getiriyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin çok faydasını gördük. Önceden çok içine kapanıktı, daha sosyal ve daha aktif bir çocuk oldu” ifadelerini kullandı.

Medine Doğan, Atipik Otizm tanılı oğlunun merkez sayesinde ciddi bir gelişim kaydettiğini vurgulayarak, “Bizim motor becerilerimiz çok gelişmemişti. Fatmanur ve Emirhan Hoca sayesinde; sıra alma, sıra bekleme, tırmanma ve top atma gibi beceriler kazandı. Ayrıca bizim için en önemlisi sosyalleşti. Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gelmeden önce içe dönüktü, akranları ile iletişim kurmakta zorlanıyordu. Burada akranları ile bol bol spor ve aktivite yapıyor, farkındalığı arttı. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz. O’nun sayesinde çocuklarımız çok güzel aktiviteler yapıyor” dedi.