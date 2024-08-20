Mesleki eğitim alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olan BUTGEM, faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. BUTGEM’de 120 öğrenci, tekstil, moda tasarımı, grafik tasarım, peyzaj mimarisi, otomasyon ve robot programcılığı, endüstriyel kalıpçılık ile CNC operatörlüğü programlarında 250 saatlik uygulamalı eğitimlerin ardından uzman tekniker olarak istihdama hazır hale geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren BUTGEM ile Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu arasında yapılan işbirliğiyle düzenlenen uzmanlaşma ve meslek geliştirme eğitimleri sona erdi. Öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artırmayı ve belirli konularda uzmanlaşmalarını sağlamayı hedefleyen proje, iş dünyasının uzman personel ihtiyacına çözüm sunacak pilot bir uygulama olarak hayata geçirildi. Protokol kapsamında 7 farklı alanda başlatılan yaz okulu programında ortalama 250 saat uygulamalı eğitim alan 120 öğrenci, uzmanlaşma ve meslek geliştirme eğitimlerinin ardından sektörde doğrudan istihdama hazır uzman teknikerler olarak mezun oldu. BUTGEM’de düzenlenen sertifika töreni Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, BUTGEM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE ÇITASINI YÜKSELTMELİYİZ” Sertifika töreninin açılışını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, fabrikalarda yeni nesil teknolojiye yapılan yatırım kadar teknolojiyi kullanacak iş gücünün de yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ülkemizin refahı, kalkınması, genç işsizlik oranını düşürülmesi ve müreffeh bir şekilde geleceğe umutla bakabilmesi için mesleki eğitimde kalite çıtamızı mutlaka yükseltmemiz gerekiyor. Hem yeni nesil teknolojileri takip edebilmek hem de iş dünyasına nitelikli iş gücü kazandırabilmek için güçlü iletişim ve koordinasyon kurmalıyız” dedi.

“BUTGEM 40 BİNDEN FAZLA MEZUN VERDİ” BTSO’nun eğitime en fazla yatırım yapan odalardan birisi olduğunu belirten Özen, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim en büyük zenginliğimizdir. Mesleki eğitimde marka olan şimdiye kadar 2 bini aşkın eğitim programında 40 binin üzerinde gencimizi mezun eden BUTGEM, her geçen dönem eğitim yetkinliğini ve tecrübesini güçlü eğitimci kadrosu, yeni nesil teknolojik sınıflarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitime yapılan yatırımlarımıza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

BUTGEM ÜNİVERSİTE İLE SANAYİYİ BULUŞTURDU Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUTGEM’in sanayi ve üniversite işbirliği açısından önemli projeler ürettiğini vurgulayarak, “Kursiyerlerimizi kutluyorum. Önünüzde çok zamanınız olacak ancak beşeri sermaye olarak kendi niteliğinize yapmış olduğunuz katkının gelecekte size nasıl fayda sağlayacağını görmüş olacaksınız. Özellikle mesleki eğitimde Uludağ Üniversitesi’nin önemli bir marka olduğunu, Teknik Meslek Yüksekokulumuzun kendi alanında çok seçkin bir yerde olduğunu biliyoruz. Bu yıl meslek yüksekokulu doluluk oranımız yüzde 100 oldu. Bu da gösteriyor ki; öğrencilerimiz buraya yöneldiğine göre buradan daha çıkmadan piyasayla hızlı bir biçimde buluşuyor. Bu ilişkinin fiili olarak kurulduğu yerlerden birisi de BUTGEM çatısı altında oluşuyor. Sanayicilerimiz BUTGEM’deki imkanları açarak fiziki altyapı ihtiyacımızı temin ediyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ UZMANLAŞTIRACAK HER PROGRAMI ÖZEL OLARAK OLUŞTURDUK” BUTGEM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, eğitim programının sektörün ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı sağlanmasına katkıda bulunacağını söyleyerek, “Öğrencilerimizi uzman hale getirecek her programı özel olarak oluşturduk. Toplamda 120 öğrencimize tekstil, moda tasarım, grafik tasarım, peyzaj mimarisi, otomasyon ve robot programcılığı, endüstriyel kalıpçılık ile CNC operatörlüğü programlarında 250 saatlik uygulamalı eğitim verdik. Önümüzdeki yıl bunu işyeri eğitimi kapsamında haftanın 2.5 günü hem bahar yarıyılında hem de güz yarıyılında devam ettireceğiz. Bu programa gıda bölümlerimizi de katacağız. Önümüzdeki yıl öğrenci sayısını 600’e yükselterek bu programı büyütmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.