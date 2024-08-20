Gözler bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK)'nun açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Hatırlanacağı gibi banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

PPK bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

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Hatırlanacağı gibi geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düşmüştü.

Kaynak: igf