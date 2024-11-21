Kısa adı BUSİAD olan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 27.’si verilecek olan “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - 2023 yılı Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

BUSİAD'dan yapılan açıklamada, ödüllerin 27 Kasım’da düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, 2023 yılı için BUSİAD Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile verilen ödüller şöyle açıklandı:

Doğan Ersöz Ödülü Oya COŞKUNÖZ AKTAŞ,

BUSİAD Özel Başarı Ödülü Sencer SOLAKOĞLU,

BUSİAD Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü TOFAŞ Türk Otomotiv Fabrikası A.Ş.,

BUSİAD Meslek Ödülü Atilla PARLAMIŞ ve Sinan BAYKAL,

BUSİAD Eğitim Ödülü Mehmet Zorlu Vakfı,

BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü BUSADER Federasyonu."