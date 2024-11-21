Kısa adı BUSİAD olan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 27.’si verilecek olan “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - 2023 yılı Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

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BUSİAD'dan yapılan açıklamada, ödüllerin 27 Kasım’da düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, 2023 yılı için BUSİAD Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile verilen ödüller şöyle açıklandı:

  • Doğan Ersöz Ödülü Oya COŞKUNÖZ AKTAŞ,
  • BUSİAD Özel Başarı Ödülü Sencer SOLAKOĞLU,
  • BUSİAD Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü TOFAŞ Türk Otomotiv Fabrikası A.Ş.,
  • BUSİAD Meslek Ödülü Atilla PARLAMIŞ ve Sinan BAYKAL,
  • BUSİAD Eğitim Ödülü Mehmet Zorlu Vakfı,
  • BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü BUSADER Federasyonu."

Kaynak: igf