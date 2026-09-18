Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle Şirince Mahallesi'nde bulunan dere yatağında gerçekleştirilen ıslah çalışması tamamlandı. Çalışmayla dere yatağında su akışının düzenlenmesi ve taşkın risklerine karşı altyapı güçlendirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Efes Selçuk'un Şirinci Mahallesi'ndeki çalışmalar kapsamında, su akışının daha sağlıklı ve kontrollü şekilde gerçekleşmesini sağlamak, olası taşkın risklerine karşı altyapıyı güçlendirmek ve dere yatağının zemin dayanıklılığını artırmak amacıyla 700 metrekarelik alanda 150 metreküp beton dökümü gerçekleştirildi.

Tamamlanan çalışma ile birlikte dere yatağının yağış dönemlerinde suyu daha kontrollü şekilde taşıması ve zemin daha dayanıklı hale getirildi.

'ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZI KOORDİNASYON İÇERİSİNDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Çalışmanın kurumlar arası iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu belirten Efes Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürü Doruk Temel; 'Şirince Mahallemizde vatandaşlarımızın yaşamını doğrudan etkileyen önemli bir çalışmayı daha kurumlar arası iş birliğimizle tamamladık. Kış mevsimi öncesinde, yağışlar henüz başlamadan dere yatağında gerçekleştirdiğimiz ıslah çalışmasıyla su akışının daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde gerçekleşmesini, aynı zamanda zeminin güçlendirilmesini amaçladık. Bizlerle iş birliği içerisinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür ediyoruz. Efes Selçuk Belediyesi olarak kentimizin ihtiyaç duyduğu altyapı çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.