Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül'ün istifalarının yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini duyurdu. Kulüp, her iki isme de teşekkürlerini iletti.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 'Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/BursasporSk/status/1974867751874502812

Hatırlanacağı gibi, Adem Çağlayan, bugün gerçekleşen ve 2-1 mağlup olunan Kırklarelispor karşılaşması ardından canlı yayında yaptığı açıklamayla istifa kararını kamuoyuna duyurmuştu.