Bursaspor Kulübü, Mersin Yeni İdman Yurdu ile oynanan Trendyol 1. Lig karşılaşmasının ardından teknik direktörlük görevine son verdiğini resmi olarak duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü'nden kamuoyuna yapılan kısa açıklamada, 'Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz' denildi.

Söz konusu karar, dün ligin 20. haftasında kendi sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu ile yaptığı karşılaşmadan 3-0 galibiyet yaşamasından sonra alındı.

Hatırlanacağı gibi Teknik Direktör Tahsin Tam, Bursaspor ile 8 Ekim 2025 tarihinde anlaşma sağlamıştı.