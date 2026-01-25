TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 17. haftasında evinde Galatasaray MCT Technic'e 78-91'lik skorla mağlup oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Galatasaray MCT Technic'i konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, rakibin 7-0'lık başlangıcı karşısında ilk basketini Alex Perez ile buldu. Tolga Geçim ve Marek Blazevic'in sayıları sonrası konuk takım 5. dakikada farkı çift hanelere (6-18) çıkarırken, Alex Perez'in üçlüğü sonrası Furkan Korkmaz, Jordan Floyd, Yiğitcan Saybir ve Isaiah Whaley basketleri gelse de ilk periyod 16-31 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyoda da 5-0'lık seri ile başlayan konuk takım, 11. dakikada farkı 20'ye (16-36) çıkarırken; Furkan Korkmaz, Marek Blazevic, Isaiah Whaley'in basketleriyle 7-0 seri bulan TOFAŞ Basketbol Takımı 12. dakikada farkı 13'e çekti: 23-36. Galatasaray Basketbol üst üste bulduğu sayılarla 16. dakikada bir kez daha 20 sayılık fark (25-45) yakalarken, soyunma odasına 30-51 konuk takım üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyoda savunmadaki enerjisini arttırarak başlayan TOFAŞ, Özgür Cengiz, Alex Perez, Yiğitcan Saybir, Maxwell Lewis ve Furkan Korkmaz'ın elinden sayılar bularak 28. dakikada durumu 55-68'e taşıdı. Ancak dış atışlarla etkili olmaya devam eden Galatasaray, son çeyreğe 57-74 önde giren taraf oldu.

Dördüncü periyodun başında Lynn Kidd, Jordan Floyd ve Marek Blazevic'in sayıları gelse de konuk ekip son 5 dakikaya 65-84 üstünlükle girdi. Mavi Yeşilliler son bölümde Özgür Cengiz, Isaiah Whaley ve Lynn Kidd ile farkı eritmeye çalışsa da TOFAŞ parkeden 78-91'lik skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray karşısında TOFAŞ'ta Alex Perez 12 sayı; Yiğitcan Saybir 10 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla ligde sahasındaki ilk yenilgisini alan TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Türk Telekom ile yapacak. Bursa ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 27 Ocak Salı günü deplasmanda Yunan temsilcisi Karditsa Iaponiki TOP 16 turu karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.