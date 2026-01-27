Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin 20. hafta karşılaşmasında konuk olduğu iLAB Basketbol'u 67-97'lik skorla farklı mağlup etti.

KOCAELİ (İGFA) - Erkekler Federasyon Kupası'nı kazandıktan sonra, ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Çayırova Belediyesi, deplasmanda iLAB Basketbol'la karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleye, Baş Antrenör Ender Aslan'ın öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, maça hızlı bir giriş yaptı. Yay gerisinden bulduğu isabetlerle farkı ilk dakikalardan açan temsilcimiz, birinci periyodu 16-25 önde kapattı. İkinci çeyrekle birlikte ev sahibi iLAB'in skorda dengeyi yakaladığı maçta, Çayırova Belediyesi devre sonunda farkı korudu ve devreye 37-44 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte Roberto Gallinat'ın üstün oyunuyla birlikte farkı iyice artıran Çayırova Belediyesi, rakibine savunma sahasında da fırsat vermedi ve son çeyreğe 51-69'luk üstünlükle geçti. Dördüncü çeyrekte de hücumdaki üstün performansına devam eden Çayırova Belediyesi, maçtan 30 sayılık farkla 67-97 galip ayrılmayı başardı. Aldığı bu galibiyetle birlikte 20. maçında 16. galibiyetini elde eden Çayırova Belediyesi, zirve takibini sürdürdü.

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 30 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Ömer Utku Al'ın 13 ve Jamari Traylor'un 12 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Süre alan her oyuncunun skora katkı sağladığı maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Çayırova Belediyesi basketbolcuları ve teknik heyeti bir sonraki maçı da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Karşılaşma sonunda basketbol takımını tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Tebrikler takım. İlab Basketbol'u farklı mağlup ederek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz' dedi.