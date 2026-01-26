Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'ın eski başkan Ali Koç'a yönelik açıklamasını kabul edilemez bulduğunu belirterek, saha dışı tartışmaların Türk sporuna zarar verdiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkan Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, Ali Koç'un yapay polemiklerin merkezine çekilmesini doğru bulmadıklarını açıkladı. Kulüp açıklamasında, Galatasaray'ın kendi camiasını konsolide etme amacıyla Ali Koç üzerinden polemik üretmeye çalıştığı savunularak, bu yaklaşımın kesin bir dille reddedildiği ifade edildi. Fenerbahçe, son dönemde Türk spor kamuoyunda saha dışı söylemlerle algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Fenerbahçe, geçmişte olduğu gibi bugün de odağının yalnızca saha içi rekabet, sportif mücadele ve emek olduğunu vurgularken; gerilimi artıran, camiaları karşı karşıya getiren açıklamaların Türk sporuna fayda sağlamayacağını kaydetti.

Açıklamada, Türk sporunun ihtiyacının polemik değil sağduyu, sorumluluk ve itidal olduğu belirtilerek, sporun sahada kalması ve rekabetin centilmenlik çerçevesinde yürütülmesi çağrısı yapıldı. Kulüp, Türk sporunun huzur ortamında gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.