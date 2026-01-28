Milas Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen spor kursları, kadınlardan çocuklara kadar geniş bir katılımla aralıksız sürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, vatandaşları sporla buluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği spor kurslarını hız kesmeden sürdürüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, her yaş grubuna hitap ederken sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Milas Belediyesi'nin kadınlara yönelik başlattığı 'Yaşam Boyu Spor' programı yoğun ilgi görüyor. Atatürk Spor Kompleksi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen program kapsamında pilates ve fonksiyonel antrenmanlar yapılıyor. Çalışan kadınlar için akşam saatlerinde de düzenlenen antrenmanlarla, kadınların hem fiziksel hem de sosyal yönden güçlenmesi amaçlanıyor.

TENİSTE GELECEĞİN SPORCULARI YETİŞİYOR

Spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla tenis branşında da kurslarını sürdüren Milas Belediyesi, çocukların ve gençlerin spora yönelmesini sağlıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen tenis antrenmanları, çocukların hem sosyalleşmesine hem de yeni beceriler kazanmasına katkı sunuyor.

Merkez ve Beçin Mahallesi'nde devam eden futbol kurslarında minik sporcular pas çalışmaları, top hakimiyeti ve çift kale maçlarla antrenmanlarını sürdürüyor. Yoğun katılımın olduğu kurslarda, geleceğin futbolcuları adım adım yetiştiriliyor.

KIZLAR FUTSALLA BULUŞUYOR

Milas Belediyesi'nin kız çocuklarına yönelik açtığı futsal kursları da dikkat çekiyor. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar, futsalın temel kurallarını öğrenirken yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Milas Belediyesi bünyesindeki kapalı yüzme havuzunda ise her ay yeni kayıtlar alınıyor. Bireysel yüzme seanslarının yanı sıra spor kulüplerinin de faydalandığı havuzda, vatandaşlar aylık veya günlük üyelik seçenekleriyle yüzme sporunu yapabiliyor. Milas Belediyesi, sporun ve sporcunun yanında yer alarak her yaştan vatandaşı hareketli ve sağlıklı bir yaşama davet etmeyi sürdürüyor.