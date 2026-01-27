Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu Fatma Naz Yenen, Karate1 Premier Lig İstanbul etabında hem kenti hem de ülkesi adına büyük bir başarı kazandı. Kağıtspor Kulübü'nün yetiştirdiği milli sporcu Fatma Naz Yenen, dünya çapında dev rakiplerin yer aldığı organizasyonda altın madalyaya uzanarak Türk karatesine büyük bir gurur yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - 63 ülkeden 373 sporcunun mücadele ettiği Karate1 Premier Lig İstanbul etabında Kadınlar 61 kg kumite kategorisinde tatamiye çıkan 24 yaşındaki Fatma Naz Yenen, sergilediği üstün performansla finale yükseldi. Final müsabakasında Belçikalı rakibini 4-3 mağlup eden başarılı sporcu, şampiyonluk kürsüsünün zirvesine çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

Spora küçük yaşlarda Kocaeli'de başlayan Fatma Naz Yenen, kariyerinin temellerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor çatısı altında attı. Türkiye şampiyonalarında farklı yaş kategorilerinde kazandığı madalyalarla dikkat çeken Yenen, gösterdiği istikrarlı yükselişin ardından genç milli takıma seçildi. Uluslararası alandaki ilk önemli derecelerini Avrupa ve dünya yaş grubu şampiyonalarında elde eden başarılı sporcu, Karate 1 Premier Ligi'nde kazandığı altın madalyayla kariyerinde önemli bir yükselişe sahip oldu.

İstanbul etabında kazanılan bu altın madalya, Fatma Naz Yenen'in yıllara yayılan emeğinin, disiplinli çalışmasının ve Kağıtspor'un kurumsal spor altyapısının bir göstergesi oldu. Kulüp Başkanı İbrahim Ercin Kağıtsporlu milli sporcu Fatma Naz Yenen'i ve bu başarıda emeği geçen teknik ekibi tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.