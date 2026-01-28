Bursa'da Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Azra Özyardımcı, Ulusal 12 Yaş Kış Kupası'nda çifte başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 19-23 Ocak tarihleri arasında Zonguldak'ta düzenlenen Ulusal 12 Yaş Kış Kupası'na Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Azra Özyardımcı damga vurdu. Turnuvada üstün bir performans sergileyen Özyardımcı, tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, çift kadınlar kategorisinde ise partneri Şima Nur Sülo ile birlikte zirvede yer aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, elde ettiği dereceyle Osmangazi'ye büyük bir gurur yaşatan Azra Özyardımcı'yı tebrik ederek, 'Osmangazi Belediyesi olarak sporun her alanında gençlerimizin yanında olmaya, onların başarı yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.