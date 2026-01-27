TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Yunan temsilcisi Karditsa Iaponiki'yi 79-93'lük skorla mağlup ederek son 16'daki ilk galibiyetine imza attı.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League 2025-2026 sezonu TOP 16 turunda J Grubu'nda yer alan TOFAŞ, ikinci hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Karditsa Iaponiki'ye konuk oldu.

Giannis Bourousis Karditsa'da oynanan maça Alex Perez, Furkan Korkmaz, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Yiğitcan Saybir ile buldu. Rakibin 9-0'lık serisine Furkan Korkmaz ile son veren Bursa ekibi, Maxwell Lewis ve Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla 5. dakikada 9-10 öne geçti. Rakip sayılarına Marek Blazevic, Isaiah Whaley ile karşılık vermeye çalışan konuk takım, ilk periyodu 22-14 geride kapattı.

İkinci periyoda Hugo Besson'un üç sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Jordan Floyd'un üçlüğüyle çeyrek başında 24-25 öne geçti. Rakip sayıları karşısında Jordan Floyd ve kaptan Tolga ile skor bulan Mavi Yeşilli takım, Lynn Kidd'in smacıyla 14. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 28-34. Jordan Floyd, Marek Blazevic ve Maxwell Lewis'in sayılarıyla üstünlüğü elinde tutan Bursa temsilcisi, Marek Blazevic'in basketleri sonrası ev sahibi takım skoru 46-46'ya getirse de Alex Perez'in son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 46-49 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun başında Marek Blazevic, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic ve Furkan Korkmaz ile sayılar bulan TOFAŞ, 22.30'da skoru 52-58'e taşıdı. Alex Perez ve Hugo Besson'ın basketleri 27. dakikada farkı 8'e (58-66) çıkartırken, çeyrek sonunda rakip sayıları karşısında Jordan Floyd ve Isaiah Whaley ile üçlükler bulan TOFAŞ Basketbol Takımı 29. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 62-72.

Son çeyreğe Hugo Besson'un üçlüğüyle 62-75 önde giren TOFAŞ, Isaiah Whaley'in sayılarıyla 32. dakikada 16 sayılık fark (64-80) yakaladı. Marek Blazevic ve Hugo Besson ikilisinin basketleriyle bitime 21 sayılık fark (67-88) yakalayan Mavi Yeşilli takım, rakibe 12-0'lık seri verince bitime 1.23 kala fark 9'a indi: 79-88. Bu seriye Hugo Besson'un serbest atış sayılarıyla son veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez'in üçlüğüyle parkeden 79-93 galip ayrıldı.

Karditsa deplasmanında TOFAŞ'ta Hugo Besson 22 sayı; Marek Blazevic 17 sayı; Jordan Floyd ve Isiah Whaley ise 10'ar sayı kaydetti.

Bu sonuçla son 16 turundaki ilk galibiyetini alan TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçını 3 Şubat Salı günü sahasında bir diğer Yunan temsilcisi AEK B.C. ile oynayacak.

Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 31 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da deplasmanda Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak.