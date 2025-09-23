Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, FIBA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Finali’nde Antwerp Giants’ı 77-58 mağlup ederek gruplara kalan Bursaspor Basketbol’u kutladı. Bozbey, "Bu zafer, Bursaspor’un zirvedeki yerini gösterdi" dedi.BURSA (İGFA) - Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Finali’nde Belçika ekibi Antwerp Giants’ı 77-58’lik net bir skorla yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımı tebrik etti.

Başkan Bozbey, “Bursaspor Basketbol takımımızı yürekten kutluyorum. Bu büyük zafer, Bursamızın ve Bursaspor’un zirvedeki yerini bir kez daha göstermiştir. Başarılar Bursaspor!” diyerek, takımın başarısının şehir için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

https://twitter.com/mustafabozbey/status/1970532004945870900

Yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyetle uluslararası arenada adından söz ettirirken, Bursa’nın spor camiasındaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Taraftarlar da sosyal medyada takıma destek mesajları yağdırdı.