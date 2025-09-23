Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası kapsamında Hasan Öztimur Huzurevi ile Yalova Çınarcık Huzurevi arasında maç düzenledi. Heyecanlı müsabaka ve sohbetler, yaşlıların dostluğunu pekiştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanmayı Destekleme Politikası” çerçevesinde düzenlenen 2025 Yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası’nda iki huzurevi arasında dostluk maçı gerçekleştirdi.

Hasan Öztimur Huzurevi sakinleri, Yalova Çınarcık Huzurevi ekibiyle karşı karşıya geldi.

Maç boyunca heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşanırken, etkinlik öncesi ve sonrası yapılan keyifli sohbetler, huzurevi sakinlerinin aralarındaki bağı güçlendirdi.

Turnuva, yaşlı bireylerin sosyal etkileşimini artırmayı ve aktif yaşlanmayı teşvik etmeyi amaçladı.