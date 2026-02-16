Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi için temel atma töreni düzenlendi. Yeni yatırımın, annelerin iş hayatına katılımını artırması ve erken çocukluk eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi için temel atma töreni düzenlendi. Törene belediye yöneticilerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Törende konuşan Erkan Aydın, Gazioğlu Ailesi'ne eğitime ve topluma kazandırdıkları eserler için teşekkür ederek, 'İnşallah bugün temelini attığımız bu eseri de kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız' dedi. 'Herkese nasip olmayacak şekilde bu dünyada yalnızca bir değil, birçok kalıcı eser bıraktılar. İnşallah bugün temelini attığımız bu eseri de kısa sürede tamamlayarak hep birlikte hizmete açacağız' diyen Başkan Aydın, 'Geçen hafta beşinci kreşimizi açtık. Devam eden bir kreşimizi de bayramdan sonra hizmete kazandırmayı planlıyoruz. Burası ve dört yeni kreşin daha temelini atarak, iki buçuk yılın sonunda toplam sayıyı ona çıkarmayı hedefliyoruz' dedi.

Belediye olarak kreş yatırımlarına hız verdiklerini belirten Aydın, geçen hafta beşinci kreşin açıldığını, bayram sonrası bir kreşin daha hizmete gireceğini ifade etti. İki buçuk yılın sonunda toplam kreş sayısını 10'a çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Aydın, tam gün hizmet veren kreşler sayesinde annelerin iş hayatına katılım oranının yüzde 25'e ulaştığını söyledi.

'Eğitim çok erken yaşlarda başlar ve ömür boyu devam eder' diyen Başkan Aydın, çocuklara ve ailelere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kreş inşaatının ardından bölgedeki pazar alanının da düzenleneceğini ifade eden Aydın, Kükürtlü Mahallesi'nin hak ettiği değeri alacağını dile getirdi. Başkan Aydın, 'Kükürtlü gerçekten hak ettiği değeri alacak. Benim annem de burada. Bir öğretmen çocuğu olarak eğitime böyle bir eser kazandırmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Tekrar hayırlı olsun diyor, hepinize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Törende konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, projenin yalnızca bir kreş değil aynı zamanda bir sağlık ocağını da bünyesinde barındırmasının önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Milletvekili Öztürk, yatırımın hem çocukların gelişimine katkı sağlayacağını hem de annelerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyeceğini ifade etti.