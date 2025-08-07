Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz haftalarda yaşanan orman yangınlarının söndürülmesinde gece gündüz çalışan itfaiye, AFAD, sivil toplum kuruluşları, dernekler, firmalar, moto kuryeler ve vatandaşlara teşekkür belgesi takdim etti. Bozbey, gönüllü itfaiyeciliğin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan orman yangınlarına karşı fedakârca mücadele edenlere teşekkür etmek amacıyla Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenledi. Törende, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, firmalar, dernekler, moto kuryeler ve vatandaşlara teşekkür belgeleri verildi.

“10 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ORMAN KAYBETTİK”

Tören, Gürsu’daki yangında hayatını kaybeden Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın uzun süredir böyle bir yangın felaketi yaşamadığını belirterek, “Yaklaşık 10 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanı kaybettik. Yangınlarda sadece ağaçlar değil, bir yaşam alanı ve milyonlarca canlı zarar görüyor. Fedakârca mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, çok önemli bir iş başardınız” dedi.

“GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK GELİŞTİRİLMELİ”

Yangın söndürme çalışmalarının Türkiye’ye ve dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Bozbey, Gürsu’da 3 vatandaşın kaybından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Gönüllü itfaiyeciliğin geliştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Bozbey, “Bu sayede yangınlar daha hızlı kontrol altına alınabilir. Bursa’da her 14-15 dakikada bir yangın ihbarı alıyoruz, dört hafta önce bu süre 7 dakikaya düşmüştü. Yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı. Ekip ve ekipmanlarımızı güçlendireceğiz, ancak asıl önemli olan gerekli önlemleri alarak yangınları önlemek” diye konuştu.

Başkan Bozbey, yangınlara karşı gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çekerek, katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür etti ve gönüllü itfaiyecilik çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.