Bursa'nın 2050 vizyonunu belirleyecek olan '1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı', ortak akılla şekilleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin sürdürülebilir geleceği için inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek, planlanmayla ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

BURSA (İGFA) - Bölgesel Muhtarlar Çalıştayları ve 'Hayalimizdeki Bursa'yı Konuşuyoruz' toplantılarıyla 17 ilçede vatandaşların 2050 vizyonlu '1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'na dair görüşlerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi, sektör temsilcileriyle buluşmaya devam ediyor. Farklı sektörlerin görüş ve önerilerinin doğrudan alındığı toplantıların son konuğu, inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri oldu.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı. Çevre Düzeni Planı Proje Yürütücü Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi'nin sunumu ile başlayan toplantıda, Bursa'nın kentsel yerleşim yapısı, mevcut yapı stoku, nüfusun yayılışı, altyapı ve mekânsal organizasyonu değerlendirildi. Kentin yaşanabilirliği ve sürdürülebilir kentsel gelişimini artıracak stratejik planlama ihtiyaçlarının ortaya koyulduğu toplantıda, kentsel dayanıklılığın güçlendirilmesi, sosyal donatı erişiminin iyileştirilmesi ve altyapı kapasitesinin dengeli dağılımı konuları görüşüldü.

'BURSA'NIN PLANINA SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Katılımcı yönetim anlayışıyla toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çevre Düzeni Planı'nın oluşum sürecini toplumun tüm kesimleriyle sürdürdüklerini belirtti. Bursa'yı tekrar yeşil kimliğine kavuşturmayı, daha dirençli ve daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Bozbey, 'Sektör buluşmalarıyla önerileri, eleştirileri dinleyerek ortak çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Kentin anayasası niteliğini taşıyacak olan Çevre Düzeni Planı'na katkı sunulmasını önemsiyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Plan çalışmalarının son derece donanımlı bir ekip tarafından yürütüldüğünü anlatan Başkan Bozbey, 'Çalışma arkadaşlarımız paydaşlarımızdan gelen tüm önerileri toplayıp bilimsel yöntemlerle yorumluyor. Süreci her yönüyle değerlendirerek ortak noktada bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. Oda temsilcilerinden ve üniversite hocalarından oluşan Danışma Kurulu, planın sürdürülebilirliği için gerekli denetimleri yapacak. Planın sağlıklı ve sürdürülebilir olması için çabalıyoruz. Bursa'da yaşayan ve bu kentin havasını soluyan herkesin plana sahip çıkması gerekiyor' diye konuştu.