Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim ayında ülke genelinde yapılan gıda denetimlerinde 2.125 işletmeye idari yaptırım uygulandığını, 31 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğine ilişkin denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ülke genelinde toplam 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, bu işletmelere toplam 157 milyon 882 bin 731 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 31 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, paylaşımında gıda güvenliğinin kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğunu vurgulayarak, 'Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermeyecek, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.